Prymula: Zatím máme štěstí, průběh u nakažených je lehký

U studentky z Ekvádoru byl test na koronavirus nejprve negativní a poté pozitivní. Nemůžou testy vykazovat falešnou negativitu?

Na začátku inkubační doby může být skutečně test negativní, protože se virus zatím neprojevil dostatečně. Proto se test po určité době opakuje. Ti, kteří jsou propuštěni, musí mít dva negativní testy a zároveň nemít žádné klinické příznaky. To se zpočátku stávalo v zahraničí, že byl nemocný propuštěn po prvním negativním testu a pak se u něj nemoc objevila znovu.

Platí stále, že u nakažených v ČR má nemoc lehký průběh?

Zatím máme štěstí. Průběh je velmi lehký. U prvních tří potvrzených případů už dokonce nejsou žádné klinické příznaky, teď budeme čekat, až přestanou virus vylučovat.

A nemělo by nás znepokojovat, že jen v pondělí zemřelo v Itálii za jeden den na nemoc způsobenou koronavirem osmnáct lidí?

Je to signál, že v kategorii nad 65 let věku je smrtnost velmi vysoká, zvláště v případě, že ti lidé mají i jiné choroby. To není úplně běžné. Proto Itálie přijala opatření, aby senioři dva až tři týdny prakticky nevycházeli z bytu, a u nás Bezpečnostní rada státu výrazně nedoporučila návštěvy zařízení, jako jsou LDN či domovy sociální péče.

Jak dlouho může takové opatření trvat?

To bohužel nevíme. Nemoc se může šířit řadu měsíců a žádný stát si nemůže dovolit, aby se šířila explozivně, protože pak se stane, že systém selže, jako se to stalo v Číně. V Itálii je přibližně osm procent pacientů na jednotkách intenzivní péče, což je poměrně vysoké číslo, a s tím musíme počítat i my.

Jak si nemocnice vyměňují informace, mají nějaký centrální registr?

Nemocnice do takového registru nekoukají, ale pro epidemiology centrální registr existuje, aby věděli, kam napřít úsilí při vyhledávání kontaktů nakažených. Je také centrální databáze vzorků.

Blíží se Velikonoce a dá se očekávat, že do Prahy přijede spousta turistů. Chystají se nějaká speciální opatření?

Zatím nelimitujeme přístup turistů a nedá se očekávat, že by tomu tak v brzké době bylo.

Stát zatím omezil některé větší akce, například Světový pohár v biatlonu na Vysočině bude bez diváků. Jiná sportovní utkání ale taková omezení nemají, jako například vyprodané nedělní derby Slavie se Spartou a další fotbalová utkání. Proč se k tomu přistupuje takhle selektivně?

Tato selektivita neměla být, ale dostali jsme se do problematické situace. Světový pohár v biatlonu začíná, a kdybychom jej zakázali v den, kdy už se do Nového Města na Moravě začnou sjíždět lidé, mělo by to nepříznivé následky. Proto se přistoupilo k rozhodnutí, že se pohár odehraje bez diváků. I tak budou masivní ztráty, zhruba padesát milionů, ale je to pořád lepší, než kdyby byl úplně zrušen, což by stálo o dvacet milionů víc.

Před pár dny jste uvedl, že koronavirus se na bankovkách nepřenáší, Světová zdravotnická organizace ale nyní varovala, že se tak dít může.

Hypoteticky je možné všechno, ale hlavní zdroj přenosu to asi nebude. Kdyby ta bankovka byla třeba vlhká, tak se virus šířit může, ale jsem si jist, že máme mnohem pravděpodobnější kanály. Už jsem říkal, že se šíří dominantně aerogenní cestou, tedy vzduchem.