Prymula varuje před preventivním užívám Plaquénilu. Může způsobit ztrátu zrak

„Antimalarikum Plaquénil se standardně používá pro osoby s revmatickými onemocněními. Musí se podávat pod bedlivým dozorem lékaře. Pak je to také lék, který se podává u malárie, což u nás ale není úplně častá záležitost,” uvedl Prymula primární indikaci léku, který dnes některé nemocnice jako Bulovka nebo Thomayerova nemocnice dávají nakaženým pacientům.

„Je to lék, který je účinný na řadu různých chorob, nicméně může mít i spektrum nežádoucích účinků,” doplnil pro Novinky Prymula

Přehled léků, které by mohly fungovat v boji s Covid-19

„Je to lék, který by měl zkrátit vylučování viru. Někteří lékaři si myslí, že je možné podávat tento lék preventivně, ale to je až nebezpečné,” dodal námětek a šéf týmu COVID-19.