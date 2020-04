Babiš v projevu: Žádné kolující panáky. Nesmíme přestat, není vyhráno

K možnému konci opatření uvedl, že neví, kdy pandemie skončí. „Děláme ale všechno pro to, aby to bylo co nejdřív. Stejně tak jako vy, i já se chci co nejdřív vrátit k normálnímu životu. Chci, abychom uvolnili opatření vlády a zrušili všechny zákazy a nařízení hned, jakmile to bude možné. Ale ne dřív, než budeme schopni ochránit ty nejohroženější z nás. Naše seniory,“ řekl.