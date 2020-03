Přísná karanténa nejmíň do Velikonoc, odhaduje Prymula.

Přísná opatření proti nemoci Covid-19 nebudou trvat jen avizované dva týdny, ale potrvají nejméně do Velikonoc. Pak by se mohla opatření uvolňovat. V televizi Prima to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtech a jeho náměstek a šéf krizového štábu Roman Prymula.