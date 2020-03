Přehledná mapa: Evropské země nadále kosí koronavirus

Velká Británie zatím nepřistoupila k drastickým opatřením, jako je omezování pohybu. Vláda dala pouze doporučení, co by měli lidé dodržovat. Nákaza se ale rychle šíří, v zemi je 3269 potvrzených případů a 144 mrtvých. Premiér Boris Johnson nevyloučil, že by vláda mohla kvůli šíření nákazy uzavřít celá města včetně Londýna. Uvažuje, že vláda lidem nad 70 let nařídí čtyřměsíční izolaci.