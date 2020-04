Prázdné byty sráží cenu nájemného, někdy i o víc než 10 tisíc

Koronavirová epidemie výrazně zasáhla i do trhu s nájemním bydlením. Prakticky ze dne na den se do nabídky dostaly prázdné byty uvolněné kvůli pozastavení krátkodobých pronájmů služeb Airbnb či Booking. To výrazně ovlivnilo i ceny pronájmů, v Praze se ceny snížily i o desítky procent.