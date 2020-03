Pracující rodiče se hroutí z množství domácích úkolů svých školáků

Být na home office ve většině případů znamená, věnovat se osm hodin denně svému zaměstnání. U rodičů ale nyní nastala zcela jiná situace. Kromě svého zaměstnání by měli zvládnout i vyučování svých dětí a obstarat i jejich stravování. Po pouhém jednom týdnu jsou tak mnozí rodiče na pokraji sil. Bohužel mnozí učitelé jim to neulehčují.

Samozřejmě i rodiče si uvědomují, že to nečiní se záměrem, že i pro ně je vyvstalá situace něčím novým a i oni se musí učit spoustu nového a hledat řešení, jak se daného úkolu co nejlépe zhostit.

Ministerstvo školství učitelům v tomto směru zatím nedalo žádné konkrétní doporučení, protože jednotlivé školy mají v rámci Rámcového vzdělávacího programu své vlastní výukové systémy. Nicméně i to se zřejmě brzy změní. „Vnímáme, že daná situace není jednoduchá pro učitele ani rodiče, proto bychom rádi všem tuto situaci usnadnili. Na začátku příštího týdne tudíž plánuje ministr školství vydat nová doporučení, která by měla vést ke zlepšení situace a částečnému sjednocení přístupu ze stran jednotlivých škol,” řekla Novinkám Aneta Lednová, tisková mluvčí MŠMT.

Prozatím MŠMT alespoň učitelům poskytlo nástroje, jak online výuku co nejlépe zvládnout. Učitelé je naleznou webu #NaDálku.

Jako problém to dnes vnímají i samotní učitelé.

Psala jsem příspěvek do diskuze na pedagogickou komoru. Ale tam to nelze sdílet. Zkusme popřemýšlet, jak moc v této době nejen děti, ale i rodiče zatěžovat. 😊

Učitelé by měli i předvídat úskalí, která s daným učivem mohou vyvstat a dětem se snažit dopředu věci vysvětlit, tak aby to nemuseli činit rodiče, kteří si s tím sami nemusí vědět rady. Každý úkol by tak měl být dáván s tím, že jej dítě zvládne samo a nebude k tomu potřebovat asistenci dospělých.