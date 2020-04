Potvrzení o bezinfekčnosti Rakušané na hranicích zatím moc nevyžadují

Podle něj musí každá osoba při příjezdu z České republiky do Rakouska předložit lékařské potvrzení o bezinfekčnosti, tedy negativní test na SARS-CoV-2. Dokument nesmí být starší než čtyři dny. Výjimky platí pro pendlery nebo řidiče nákladních aut a také pro rakouské státní příslušníky. Dokument nepotřebují ani ti, co Rakouskem bez zastávky jen projedou. Musí mít ale dojednané podmínky vstupu do jiné země.

„Teď se vracím zpět. Dvakrát mi změřili teplotu, půl hodiny někam telefonovali, ale projel jsem i bez lejstra. Kde bych ho taky vzal, když byly čtyři dny volna? Ale dopadlo to dobře, co jsem potřeboval, se mi podařilo. Vezu si další práci domů,“ uvedl živnostník, který absolvoval krátkou pracovní cestu do dolnorakouského Poysdorfu.

Kontrol na hranici s Rakouskem se účastní vedle policistů i Celní správa. Foto: Milan Vojtek, Právo

„Co se děje v Rakousku, nevíme, jejich stanoviště je o kus dál, v podstatě na samém kraji Schrattenbergu. Podle toho, že nikdo z těch, kteří u nás projeli, se vzápětí nevracel, můžeme jen soudit, že rakouská policie vnímá, že o velikonočních svátcích ani nebylo možné si dokument vyřídit. Uvidíme, co se bude dít dál,“ komentoval situaci policista z hranice.

Na hranici v Mikulově Právu jiný řidič sdělil, že při ranní cestě absolvoval hned několik kontrol. „Papír jsem nepotřeboval, ale teplotu mi měřili snad pětkrát. Teď zpátky jsem jel v naprosté pohodě. A co jsem viděl, i ve směru do Rakouska panoval klid, asi pracovní elán na dnešek vyčerpali už ráno,“ řekl montér české firmy, který se vracel s dodávkou z místa kus za Vídní.

Provoz na hranici v Mikulově nová opatření rakouských úřadů nenarušila. Foto: Milan Vojtek, Právo

Prozradil, že do Rakouska jel v úterý po zhruba měsíční přestávce. „Děláme zastřešení bazénů. Když začaly problémy, přestali jsme tam jezdit. Změnilo se to i v Rakousku, dříve na roušky kašlali, dnes je nosí,“ dodal.

Od úterý mohou Češi vyjíždět do zahraničí, pokud k tomu mají pádný důvod, a nemusí jít o pendlery či řidiče nákladní dopravy. Po návratu ale musí tito lidé do karantény. Výjimku mají ti, co se vrátí do 24 hodin a současně do zahraničí vyjeli buď k lékaři, veterináři, na pohřeb, na úřad, ošetřovat člena rodiny, nebo jde o zemědělci či členy záchranného systému.