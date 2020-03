Posílají nás se šavlí proti tankům, zlobí se polští lékaři

„To, co se nyní děje v polském zdravotnictví, které je desetiletí vědomě zanedbávané, ty výzvy obalené do martyrologie, že vlast v nouzi volá, a my zdravotníci abychom pracovali nonstop bez roušek a ochranných prostředků, je zase jednou svérázné Varšavské povstání. Ti, kteří teď rozhodují, opět posílají lidi s příslovečnou šavlí na tanky,“ podpořil výzvu lékařské rady chirurg Maciej Smietanski z Gdaňsku v narážce na události ze září 1939, kdy proti tankům wehrmachtu vedli zoufalý a beznadějný boj polští husaři.