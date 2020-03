Policisté nebudou řešit bagatelní činy, v karanténě jich je 263

Z policejního sboru čítajícího asi 40 000 příslušníků jich je nyní 263 v karanténě. V neděli to řekla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Co znamená chystaná celostátní karanténa? Žádné chození po ulicích, z práce rovnou domů

Zároveň vyzval obyvatele, aby se chovali zodpovědně, ať "můžeme být tam, kde je teď nejvíc třeba," dodal. Cílem opatření je snížit riziko nákazy policistů i obyvatel. Podle Rendlové to rozhodně neznamená, že by policisté přestali vykonávat svou práci. Pouze omezí výkon zmíněné tzv. bagatelní činnosti. Zároveň je jim doporučeno, aby co nejvíc agendy vyřizovali bezkontaktně.