Policista: Lidé si roušky nasazují, až když nás vidí

„Bohužel spousta lidí to ještě nepochopila a neuvědomuje si, že je to kvůli zdraví nás všech. Na druhou stranu musím říct, že když jim to člověk slušně řekne, dají si všichni říct a napraví to,“ doplnil Honza s tím, že nařízení porušují lidé napříč generacemi. Zástupců té nejstarší je podle něj vidět na ulici míň, horší je to s mladšími, kteří prý nemají přílišný respekt k nějakým nařízením.

Přiznává, že i on sám má obavy z nakažení koronavirem. Hned dva z jeho kolegů skončili s pozitivním testem dokonce v nemocnici a ti, co s nimi byli ve styku, v karanténě. „Ale dostali jsme úkol, který se snažíme plnit jako každý jiný, a nepřemýšlíme nad tím,“ uvedl na závěr policista, který u sboru slouží už devatenáct let.Honzova hlídka ale zažila i vzájemnou solidaritu lidí. Nedávno kontrolovala na pražském Jarově podnapilou ženu, která neměla roušku a ani nic u sebe, čím by si zakryla obličej. „Najednou zastavila v malém autě jiná paní, která měla v kufru plno roušek. Vyndala jednu z nich, k tomu jednorázové rukavice, dala nám to a my jsme to s poděkováním mohli předat té druhé ženě. Byl to hezký zážitek,“ konstatoval Honza.