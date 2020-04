Pokud budou ve školách povinné roušky, měl by je zajistit stát, říká učitelské sdružení

„Rodiny by musely roušky denně prát, což nelze ohlídat. Problém by byl i u sociálně slabých rodin či v rodinách se špatnou hygienou. Mohlo by to vést k tomu, že by byly ze vzdělávání vyloučeny děti rodin, které nejsou schopny zajistit denně čisté roušky,” uvedla předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová, která jinak učí na Gymnáziu Josefa Jungmanna Litoměřice.