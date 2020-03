Po dvou měsících ve Wu-chanu uvolňují karanténu

V pondělí se v ulicích města objevily první skupiny lidí, kteří opustili sídliště a šli se projít nebo si nakoupit do zelinářství.

Už o víkendu přijel do odříznutého města po čase první vlak, který přivezl lidi z provincie Chu-pej, kteří se vracejí do práce.

Karanténa byla ve Wu-chanu zavedená 23. ledna. V neděli místní úřady oznámily, že by se lidé mohli postupně vracet do práce, pokud nemají teplotu a mohou se prokázat potvrzením, že nejsou nakažení, nemají v krvi virus a nebyla jim nařízena karanténa kvůli vlastnímu onemocnění či kontaktu s někým nakaženým v poslední době. Musejí mít také souhlas zaměstnavatele, napsal v pondělí list The Guardian.