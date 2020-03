Plaga: Letní prázdniny se krátit nebudou, zavření škol na měsíc zvládneme

V tuhle chvíli děláme všechno pro to, abychom byli nachystáni a jedeme podle schváleného harmonogramu. Je ale pravděpodobné, že může dojít k prodloužení termínu takzvaných koronavirových prázdnin a v tu chvíli bychom to museli řešit. Ministr zdravotnictví bude ta opatření vyhodnocovat v průběhu 14 dnů. V návaznosti na tohle vyhodnocení bychom případně přikročili k dalším krokům. Ministerstvo počítá s nějakými scénáři, ale v tuto chvíli je to předčasné.

To je skutečně předčasné. Je potřeba se podívat na to, jestli budou opatření zesilovat, nebo jestli zůstanou stejná. Nedokážu v tuhle chvíli odpovědět na konkrétní řešení. Scénáře jsou různé od posunutí termínů až po případnou úpravu toho průběhu. Počkejme si na to, jak se to bude vyvíjet a na doporučení ministerstva zdravotnictví. Nebudu si hrát na odborníka na koronavirus.