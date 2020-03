Peníze za zájezdy by lidé měli dostat zpět

„Pokud by se kvůli nepředvídatelným okolnostem naši zákazníci dostali do karantény, pak naše cestovní kancelář převezme veškeré náklady spojené s jejich nuceným pobytem v hotelu a rovněž se zpáteční letenkou po ukončení karantény,“ říká obchodní ředitel CK Exim Tours Petr Kostka.

„Platí to pro letenky vystavené do konce března pro cesty od 13. 3. do 30. 6. v rámci celé sítě linek Smartwings a ČSA. Letenky je možné bez poplatku změnit na pozdější lety s termínem návratu do 31. 12. 2020, pouze za případný rozdíl v cestovném, není-li již původní tarif k dispozici,“ oznámila mluvčí aerolinek Vladimíra Dufková.