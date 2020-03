Pendleři ve zdravotnictví dostali výjimku, mohou dojíždět libovolně

Snad to Němcům konečně docvaklo, rouškám už se nevysmívají, říká pendlerka

Snad to Němcům konečně docvaklo, rouškám už se nevysmívají, říká pendlerka Koronavirus

Čeští politici už dříve uvedli, že pendleři jsou kvůli možnému zavlečení nákazy rizikem, současně nechtěli způsobit problémy zdravotnickým a sociálním zařízením v německém a rakouském pohraničí, která v hojném počtu využívají české zaměstnance. Pravidla jsou podle vnitra stejná i pro tyto pendlery jezdící pracovat do Česka. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou hasiči, zdravotníci a policie a analogické složky v sousedních zemích.

Od čtvrtka bude platit, že Češi dojíždějící za prací do Rakouska a Německa nemohou vyjet za hranice na méně než 21 dní a po návratu do Česka je čeká dvoutýdenní karanténa. Nově lze v obou zemích pracovat i více než 100 kilometrů od hranic. Pro práci na Slovensku a v Polsku platí stejná pravidla jako doposud, tedy že je možné dojíždět za prací minimálně třikrát týdně v jednom směru a místo výkonu práce musí být do 100 kilometrů od hranice. Pendler u sebe musí mít potvrzení od zaměstnavatele a takzvanou knížku přeshraničního pracovníka.