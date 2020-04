Otestovat se doma ministerstvo zakázalo, i když testy fungují

Domácí rychlotesty na přítomnost koronaviru v těle by jistě mnoho lidí ocenilo. Prodejce Alza.cz už před měsícem avizoval, že testy na samodiagnostiku uvede do prodeje, dodnes ale na pultech nejsou: ministerstvo zdravotnictví dosud neudělilo výjimku k uvedení testů do prodeje pro osobní použití. Přitom distribuční firma tyto rychlotesty prodávat může, ale pouze zdravotníkům. Veřejnost má smůlu.