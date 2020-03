Ošetřovné má být delší, ale za starší děti zřejmě nebude

Ošetřovné ve výši 60 procent ze základu platu má náležet rodičům školáků ve věku do deseti let po dobu trvání epidemie a uzavření škol, uvedl po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO).

Ošetřovné lze nyní čerpat po dobu až devíti kalendářních dní. Stát by tak doplatil částku od desátého dne za zbývající dny, co by rodič zůstal s potomky doma. Z rozpočtu by to podle Babiše mohlo stát 1,9 miliardy korun.

Jasněji v otázce ošetřovného má být po zítřejším jednání vlády. Podle kuloárních informací je ve hře ještě varianta, že by se nárok na dávku mohl týkat zaměstnanců s dětmi až do věku 12 let, ministři se ale obávají dopadů na ekonomiku. O ošetřovné už nyní mohou podle ministerstva práce žádat i rodiče dětí, kterým zavřeli školku.

Ministerstvo práce minulý týden navrhlo doplatit zaměstnancům ošetřovné za všechny dny, co zůstanou školy zavřené, na děti do 15 let. OSVČ měly dostat dávku 424 Kč na den. Nařízení, jak o něm mluvil Babiš, ale má pouze prodloužit dosavadní parametry ošetřovného.

Prodloužení ošetřovného pro rodiče by mělo být součástí programu na ochranu zaměstnanosti, který připravilo ministerstvo práce a vláda o něm bude rozhodovat ve čtvrtek. Podle ČTK obsahuje celkem šest bodů. Patří mezi ně také příspěvky na mzdy lidí v karanténě a z provozů, jako obchody či restaurace, které musely uzavřít.

Vláda nebude Sněmovnu žádat kvůli ošetřovnému o vyhlášení legislativní nouze, prodloužení jeho vyplácení vyřídí formou vládního nařízení, informoval dále premiér.

K živnostníkům pak bude podle Babiše směřovat pomoc přes programy a nařízení ministerstva průmyslu a obchodu. Podle informací Práva ministři zvažují pomoc v podobném rozsahu, jakou dostávají přes dávky zaměstnanci, mohlo by jít i o odpuštění části splátek bezúročné půjčky od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) po dobu nečinnosti kvůli koronaviru.

U OSVČ nyní podle České správy sociálního zabezpečení nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud jsou dobrovolně přihlášeni k nemocenskému pojištění. Platí si ho desetina z nich.

Na prodloužení ošetřovného pro rodiče školáků i na příspěvcích státu na mzdy pracovníků z prodejen a dalších provozů s nařízeným uzavřením se včera shodli zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů, řekl po ranním jednání předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Podle něj panovala shoda na prodloužení ošetřovného, ale ne na nastavení.

Středula míní, že pokud bude stát ošetřovné doplácet, měl by hradit víc než 60 procent základu příjmu. Předák mluvil o 80 procentech. Také se zvýšením věkové hranice u dětí pro ošetřovné by odbory souhlasily.