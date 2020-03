Ošetřovné i pro OSVČ a pro děti až do 13 let, schválila vláda

Ošetřovné po celou dobu mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem budou moci čerpat i OSVČ a děti až do 13 let. Jde o celou dobu uzavření škol či školek. Schválila to ve čtvrtek vláda. Novelu dostane na stůl v úterý Sněmovna a následně ke schválení Senát a k podpisu prezident.