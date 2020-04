Odklad nájmů tepou vlastníci i opozice

Dostálová zároveň navrhla odklad splátek půjčky Státního fondu rozvoje bydlení. „Tak, aby i mladí lidé, kteří žádali v rámci bydlení pro mladé, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek mohli požádat o odložení splácení úvěrů, a to až do 30. listopadu 2020,“ sdělila. Odložena by podle ministryně byla splátka jistiny, tak i příslušenství k úvěru.

Sněmovna by se měla návrhy zabývat ve zkráceném režimu legislativní nouze příští úterý, stejně tak návrhem z dílny ministerstva průmyslu a obchodu o odklad plateb za nájemné do 30. června u provozoven. Ty mají mít lhůtu na uhrazení plateb dva roky.

Vládní návrhy mají podporu KSČM. „Vyhazovat z bytu lidi, kteří mají objektivní překážku, že kvůli koronaviru nemají z čeho platit, tam je podpora logická. To se dělá i v jiných zemích. Ten návrh podpořím, myslím, že je to jeden z potřebných kroků,“ řekl Právu komunistický poslanec Jiří Dolejš.

Dostálové návrh podpoří pravděpodobně i Piráti, kteří jinak nešetří kritikou. „My jsme v globálu nesmírně překvapeni tím, že se pořád na některé skupiny obyvatel zapomínalo a potom se řeší záplatování díry, která se ještě nezalátala. V oblasti nájmů je to podle nás rozumný krok. Jsou ale obavy, aby to nevedlo k sekundárním platebním neschopnostem,“ řekla Právu poslankyně Olga Richterová (Piráti).

„Tak, jak je to navrženo, s tím nesouhlasím, pomoc státu jedné skupině, to mi nepřijde správné, a stát tak zasahuje do vlastnických práv. Jednodušší by bylo, aby stát pomohl přímo nájemcům,“ podotkl.