Ochranné pomůcky přednostně pro stát

Současná měsíční produkce přes 10 000 kusů civilních masek je maximum společnosti. „Je to asi dvojnásobek toho, co děláme běžně,“ uvedl Masařík. Firma běžně nadpoloviční většinu produkce masek exportuje, vyrábí také vojenské ochranné masky. Běžná maloobchodní cena masky je asi 2 500 korun včetně DPH .

Ústřední krizový štáb ve čtvrtek také na žádost krajů doporučil zahrnout do požadavku na 60 lůžek pro seniory s infekcí koronavirem na sto tisíc obyvatel vedle nemocnic i sociální zařízení. S žádostí o přehodnocení ve středu přijatého opatření se na něj obrátil hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Pro Liberecký kraj by to znamenalo vyčlenit 290 lůžek. Vedení kraje to považuje za nesmyslné, znamenalo by to vystěhovat celou jednu okresní nemocnici.