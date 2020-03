O počtu lidí z plesu v Mariánkách v karanténě chybí detailní přehled

Na ples se podle informací od pořadatelů prodalo do dvou set vstupenek. Krajští hygienici v úterý po poledni evidovali z celého kraje necelých padesát lidí v karanténě. Do této statistiky ale nejsou zahrnuti ti, které poslali do karantény praktičtí lékaři. Právě u nich se měli účastníci plesu hlásit nejbližší pracovní den po veřejné výzvě hygieniků, aby jim lékaři vystavili domácí karanténu do soboty 21. března.

„Úplně do posledního čísla si myslím, že o počtu lidí v karanténě neví nikdo,“ řekl karlovarský krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš (ODS). Praktičtí lékaři podle něj zapisují do systému eNeschopenky pouze karantény pracujících lidí.

„Pokud jde o nepracujícího člověka, například důchodce nebo někoho, kdo nechce pobírat nemocenskou, byť je třeba pracující, je mu akorát nařízena karanténa a nikde se to nezaznamenává,“ popsal Bureš.

Podle Bureše se problematika probírala v pondělí na kraji na schůzce koordinačního štábu se zástupci praktických lékařů. „Zkoušíme oslovit okresní správu sociálního zabezpečení, zda by nám alespoň jednou týdně nepodávala informace o počtu pracujících v karanténách,“ uvedl radní s tím, že se čeká na odpověď.

Slabé místo

Podle Bureše nemá kraj kompetence vést celkovou evidenci lidí v karanténě. „Je to věc státu,“ uvedl. „V současnosti bych to bral tak, že jsme tady našli slabé místo a je potřeba, až všechno pomine a bude se vyhodnocovat, tak ho podchytit a řešit. Je potřeba vést nějakou centrální evidenci karantény bez ohledu na to, zda ji vydají hygienici, nebo praktičtí lékaři a bez toho, zda dotyčný pobírá dávku, či nikoliv,“ dodal.

Pokud by taková evidence existovala, bylo by alespoň možné porovnat počty lidí poslaných do karantény v Mariánských Lázních s počtem návštěvníků zmiňovaného plesu, zda se sobě alespoň přibližují. Samostatnou otázkou je kontrola dodržování karantény. Porušení karantény je pod hrozbou třímilionové pokuty, a dokonce trestního řízení.

Podle mluvčí krajských hygieniků Michaely Zajíčkové je ale jen na osobní zodpovědnosti, zda se účastníci plesu lékařům skutečně ohlásí kvůli karanténě. Nyní není ani zdaleka jasné, zda se některý z účastníků nepohybuje po městě.