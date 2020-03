O náhradu škod kvůli nouzovému stavu nebude možné žádat

Ministerstvo zdravotnictví nově zavedlo i omezení počtu lidí, kteří se mohou sdružovat na veřejnosti. Maximálně to mohou být dva. Výjimku tvoří členové domácnosti, pracovní kolektivy a pohřby. Ač to vláda schválila v pondělí, ministerstvo o opatření informovalo až ve středu. Prymula se za to omluvil. Poukázal na to, že šlo o omyl, protože na pondělní tiskové konferenci nebyl ani premiér, ani ministr zdravotnictví, ani on. Ostatní ministři nové opatření nezmínili.