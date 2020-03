Nemocnice mají roušky na několik dní

Většina nemocnic se tak shodne na tom, že za aktuální situace mají dostatečné zásoby roušek a respirátorů, a to alespoň na několik dalších dní. Nesměl by se ale podle nich skokově zvednout počet nakažených koronavirem. Potom by se zásoby v nemocnicích rychle zmenšily a tam, kde mají zásob nejméně, by mohly i dojít.