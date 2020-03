Přes den v klubu, v noci escort. Novým pravidlům se přizpůsobují i nevěstince

„Máme denní směny, od dvanácti do osmi. Ale od osmi večer budeme mít zavřeno,“ řekla barmanka pražského Neon Clubu.

To samé potvrdila i provozovatelka zařízení Sweet Paradise s tím, že bar s provozovnou bude od osmi hodin uzavřen, ale ostatní služby, jako třeba escort servis, fungují dál.

To ShowPark se dočasně zavírá zcela. „Respektujeme nařízení vlády a obě naše provozovny jsou ode dneška od šesti ráno uzavřené až do odvolání,“ řekl Novinkám provozovatel ShowParku Zbyněk Matela s tím, že nevěstinec tohoto typu nespadá do kategorie restauračního zařízení, ale zábavního podniku, proto se na něj vztahují jiná pravidla než na restaurace.