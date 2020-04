Nejvíc „zlobí“ maminky s dětmi, říká pražský strážník

I když se třeba o těch pražských v posledních týdnech hovořilo hlavně v souvislosti s nedávným incidentem v části Řepy, kde jeden z nich bezdůvodně uhodil do obličeje mladou ženu a byl za to následně propuštěn, také městští policisté dennodenně nasazují své síly v ulicích metropole v rámci dvanáctihodinových služeb.

„Nevím o žádné negativní reakci, že by se to po nás svezlo, a jsem za to rád. Šlo o selhání jednotlivce, s kterým samozřejmě nesouhlasím. Znal jsem toho kolegu a mrzí mě to,“ poznamenal Petr Boháček, který jako městský strážník pracuje už 28 let.

Působí v teritoriu Prahy 14, kam spadají například velká sídliště na Černém Mostě či v Hloubětíně.