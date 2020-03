Nařízení o další změně prodejní doby pro důchodce vyvolalo chaos

Příchozí byli překvapeni a nevpuštění do prodejny nesli s nelibostí. „Vzpamatujte se a respektujte, co rozhodla vláda,“ soukala ze sebe směrem k muži, co střežil vchod, žena středního věku. „To samozřejmě děláme,“ odvětil „strážný“ a protože na něj „útočilo“ více lidí, raději odběhl do útrob prodejny vše si ověřit. „Nedá se nic dělat. Ráno sem můžete až od čtvrtka,“ oznámil po návratu příchozím.