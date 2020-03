Nakaženou sestru z Frýdku-Místku zasypali kolegové výčitkami, ředitel se jí zastal

Podle informací Práva vinili spolupracovníci sestru, že koronavirus do nemocnice zavlekla. Dokonce jí i měli s výčitkami volat domů, což zdravotnice nesla špatně psychicky. Z reakcí zdravotníků byla nemocná sestra smutná. „Mrzelo ji to hodně,“ potvrdila mluvčí nemocnice Jana Březinová.

Stejskal se postavil na stranu zaměstnankyně prostřednictvím otevřeného dopisu. „Velmi si naší kolegyně vážím, a to jak po stránce pracovní, tak lidské. Byla jednou z těch, která po vyhlášení krizového stavu a mém doporučení necestovat do postižených oblastí sama dovolenou zrušila, a to bez jakékoliv náhrady cestovní kanceláře,“ upozornil s tím, že přesto se žena nakazila.

„O to víc mě mrzí, že někteří z vás ji kritizují a kladou jí to za vinu. Takové jednání považuji za neférové a krajně neetické, a beru to i jako útok na svou osobu,“ sdělil v reakci na ataky zdravotníků ředitel Stejskal, který popřál nemocné sestřičce, aby se co nejdříve uzdravila a byla v psychické pohodě. „Má plnou podporu nejen mou, ale celého vedení,“ poukázal.