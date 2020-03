Na ošetřovné dětí má dosáhnout víc lidí

Okruh lidí s nárokem na ošetřovné se kvůli šířící se koronavirové nákaze ale nejspíš rozšíří i na starší děti a dávku má být možné čerpat až do doby, než školy zase otevřou.

Vláda má v pondělí rozhodovat o návrhu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), že by se ošetřovné po dobu uzavření škol poskytovalo i na starší děti ve věku až do 15 let. Zahrnuti by mohli být dočasně i živnostníci, kteří chtějí o děti pečovat, a nyní nárok na ošetřovné nemají.

Školy mohou být zavřené měsíc i déle. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) proto vláda uvažuje také o prodloužení doby pobírání ošetřovného. Stát tato dávka přijde podle Babiše na miliardy korun.

Škola či školka může žádost o ošetřovné vyplnit a poslat rodičům e-mailem

„Rozpočtová rezerva státu je nicméně prioritně určena pro potřeby zdravotnictví,“ uvedl. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) mají do pondělí přinést příslušné výpočty.

„Je potřeba skutečně rychle pomoci rodinám s nezletilými dětmi. Proto jsem dnes předložila návrh zákona, který proti současnému stavu zavádí ošetřovné pro děti až do 15 let věku a zároveň umožňuje čerpat ošetřovné i pro OSVČ. Zároveň se prodlouží doba pro čerpání ošetřovného ze stávajících devíti dnů na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy, bez ohledu na to, jak to bude trvat dlouho,“ avizovala již po pátečním jednání vlády Maláčová.

Současně kabinet požádala o projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze, aby navržená opatření mohla začít platit co nejrychleji. Podle MPSV se nárok na ošetřovné už teď vztahuje nejen na školáky do věku deseti let, ale i na děti ve školkách, které začaly být také zavírány.

Pokud je rodič samoživitel, může už podle současných pravidel čerpat ošetřovné až 16 dní.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se mohou v průběhu devíti dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič, například babička, je podmínkou nároku na dávku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

Pokud zůstane doma dětí více, ošetřovné se stejně čerpá pouze prvních devět dnů a nezáleží na tom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena.

Vyplácí se 60 procent základu mzdy

Ošetřovné se teď vyplácí maximálně jen za devět kalendářních dnů a činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu mzdy. Pro rodiny to tak znamená výrazný pokles příjmů.

Ošetřovné vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) buď na bankovní účet, nebo v hotovosti prostřednictvím pošty.

V takovém případě ale hradí pojištěnec náklady za doručení. Orientační výši dávky, která zaměstnanci částečně kompenzuje výpadek ze mzdy, si lze spočítat na kalkulačce MPSV.

U OSVČ nyní podle České správy sociálního zabezpečení nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud jsou dobrovolně přihlášeni k nemocenskému pojištění. Platí si ho desetina z nich.

Vyřizování žádostí je jednodušší

MPSV již zjednodušilo proces vyřizování žádostí o ošetřovné. Nyní podle něj stačí, aby škola nebo školka vyplnila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení a e-mailem jej zaslala rodičům. Rodiče si jej vytisknou, potřebné doplní, žádost podepíší, vyfotí a zašlou e-mailem zaměstnavateli. „Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku,“ ujistilo MPSV.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá OSSZ buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Rodiče, kteří se teď dostanou do finanční tísně, mají podle mluvčího MPSV Jana Brodského i možnost požádat na úřadu práce o dávku mimořádné okamžité pomoci. „Na tyto situace bude brán zřetel. MPSV také připravilo Program na ochranu zaměstnanosti. Tento program řeší hlavní problémy a jedním z nich je právě nedostatečná maximální délka ošetřovného,“ dodal.

Program podle ministerstva počítá i s tím, že firmy by mohly kvůli dopadům nákazy koronavirem dostat příspěvky na mzdy. Tisícům zaměstnanců už byla nařízena dvoutýdenní karanténa, za kterou jim zaměstnavatel vyplatí 60 procent vyměřovacího základu výdělku.