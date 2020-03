Mluvčí nemocnice: Lidé nám zapírali, že přijeli z Itálie

Někteří lidé zapírali lékařům, k nimž šli například na ambulantní vyšetření, že se právě vrátili z Itálie. Měli strach, že by je pak lékař neošetřil. Řekla to v pátek mluvčí Nemocnice Frýdek-Místek Jana Březinová. Právě v této nemocnici onemocněla koronavirem zdravotní sestra z porodního oddělení. To se teď celé zavírá.