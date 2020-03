Mládí neznamená imunitu proti koronaviru, upozorňuje americká studie

Mladí lidé jsou koronavirem SARS-CoV-2 ohroženější víc, než se často soudí. Plyne to ze studie, kterou zveřejnilo americké Středisko pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC). Data o nakažených v USA potvrzují, že nejohroženější jsou skutečně starší lidé nad 65 let, kteří trpí dalšími vážnými nemocemi. Současně však uvádějí, že pětina hospitalizovaných je ve věku do 20 do 44 let, přičemž dvě až čtyři procenta z nich skončila na intenzivní péči.