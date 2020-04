Místo oslav roušky. Plzeň je posílá americkým veteránům

„A místo toho se poprvé po jednatřiceti letech Plzeňané osobně neuvidí s válečnými veterány, nedovolí nám to celosvětová koronavirová pandemie. Nicméně přesto významné výročí oslavíme. V duchu tiché vzpomínky položíme květiny k pomníkům a nabídneme on-line vysílání, kterým bychom se chtěli s našimi americkými přáteli propojit na dálku,“ uvedl primátor.

Z druhé strany Atlantiku zatím doputovaly dojemné vzkazy od veteránů, kteří věří, že do Plzně dorazí příští jaro. „I když jsem zklamaný, že musím čekat další rok, než vás opět všechny uvidím, vaše rozhodnutí bylo moudré a očekávatelné,“ napsal Earl Ingram, jeden z těch, kteří město v květnu 1945 osvobodili. „Doufejme, že uniknete hroznému viru a že nedojde ke ztrátám na životech,“ dodal.

Připomněl se i vnuk legendárního generála, George Patton Waters: „Moc nás mrzí, že tam letos nebudeme, ale víme, že tak jako my, ochraňujete to, co musíte. A že příští rok 2021 uspořádáte Slavnosti jako výroční!“