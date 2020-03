Míra virové zátěže nemusí hrát v závažnosti průběhu onemocnění Covid-19 roli, tvrdí vědci

Vědci: Bez opatření by koronavirus zabil 40 milionů lidí, nakažen by byl celý svět

Koronavirus

Pokud by se nepřijala žádná opatření proti šíření koronaviru, nakazilo by se jím letos sedm miliard lidí a 40 milionů pacientů by nemoci Covid-19 podlehlo. Ve...