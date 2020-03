Miliardář Dyson jde do boje s časem. Chce bleskově vyrobit 10 000 plicních ventilátorů

Mluvčí britského premiéra Johnsona uvedl, že bylo zajištěno 8000 plicních ventilátorů jako součást navýšení kapacity léčby pacientů ve vážném stavu na 16 000. Nicméně slovo „zajištěno” znamená, že by měly dorazit „v příštích týdnech” a mluvčí naznačil, že několika tisícům to bude trvat výrazně déle, zhruba několik měsíců. Experti se přitom domnívají, že lékaři budou potřebovat alespoň 30 000 těchto zařízení, aby se Velká Británie vyhnula velkému množství mrtvých, až bude řádění nového koronaviru v zemi na vrcholu.

V tento moment vstupuje do hry o životy Britů společnost Dyson, od které si vláda objednala 10 000 plicních ventilátorů navzdory faktu, že je firma nikdy nevyráběla. Zakladatel a majitel společnosti James Dyson to však považuje za výzvu. Jak by také ne, když se jeho společnost doposud proslavila zejména funkčními a designově vydařenými vysavači. Tvrdí, že již má k dispozici prototyp testovaný na člověku a mohl by ventilátory začít doručovat v půli dubna, hned jak dostane povolení k výrobě.