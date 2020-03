Maláčová: Lidem i firmám pošleme peníze v dubnu

Paní ministryně, lidé jsou zavření doma a nesmějí vycházet, pokud to není bezvýhradně nutné. Co byste vzkázala hlavně těm starším a rodinám s malými dětmi?

Že vím, jak je to těžké být mnoho dnů, možná i týdnů zavřený doma. Sama mám malé dítě, takže chápu, co všichni zažívají. Nezbývá ale než zachovat klid, respektovat doporučení odborníků, obrnit se trpělivostí a zůstat doma. Úplně zrušit všechny návštěvy a telefonovat si. Dělám totéž a se svými blízkými z Uherskohradišťska si v tuto chvíli jenom volám, i když mi velmi chybí.

Seniorům jsme na vládě doporučili, aby vůbec nevycházeli, pokud je jim více než 70 let. Vím, že to může znít drsně, ale vidíme, jak jsou koronavirem zranitelní.

Měli bychom je chránit a starat se o ně. A to nejen v době krize. Prosím proto všechny seniory, aby neriskovali své zdraví. Požádejte o pomoc svou rodinu, širší příbuzenstvo, své sousedy nebo obec, ať vám pomohou se zajištěním základních potřeb, jako jsou léky či potraviny.

Vy máte doma předškoláka, jak jste mu vysvětlila, co se děje?

Nosí roušku s chameleonem a celou situaci vnímá velmi jasně. Když byl minulý týden na prázdninách u babičky a dědečka, tak ze zpráv slyšel, co se děje, a byl rozrušený. Takže jsme mu vysvětlili, že se šíří nebezpečná chřipka a všichni se musíme chránit a dávat na sebe pozor. Myslím, že rodiče by o tom se svými dětmi měli mluvit. Nestrašit je, ale uklidňovat. A u syna se hodně osvědčilo, když s ním mluvíme otevřeně. Člověk se nejvíc obává toho, co nezná nebo o čem nic neví.

Vláda ve čtvrtek schválila rozšíření nároku na ošetřovné a náhrady mezd pro firmy. Byly kolem toho spory? A jak rychle se tato pomoc dostane k rodinám a firmám?

Podle mě tímto rozhodnutím vlády začíná druhá fáze boje. Doteď jsme se soustředili na bezpečnost, teď bráníme ekonomiku a naše pracovní místa.

Podstatný je výsledek, spory můžeme řešit později. Stát musí v příštích týdnech do našeho hospodářství napumpovat stovky miliard. Pro mě je klíčové, že vláda přijala můj návrh a že ministerstvo práce a sociálních věcí zafungovalo velmi rychle. Pokud ošetřovné v úterý schválí obě komory parlamentu, budeme ho moci rodinám vyplácet během několika málo dní. Chtěla bych to nastavit tak, aby se ošetřovné vyplácelo za kalendářní měsíce. To znamená, že by rodiny ošetřovné mohly dostat březnovou výplatou, tedy v dubnu.

Můžeme předpokládat, že děti budou doma několik týdnů

Náš program Antivirus má pak zachránit pracovní místa, aby firmy dostaly příspěvky na mzdy a nemusely kvůli tomu, že jsme pozastavili jejich činnost, propouštět. Budeme schopní zaměstnavatelům proplácet mzdy prakticky okamžitě poté, co dodají vyúčtování mezd za březen. To znamená na začátku dubna nám zašlou žádosti o refundace mezd a my se pak co nejrychleji pokusíme ty náklady na mzdy firmám proplatit. Program Antivirus je v podstatě vakcína proti koronaviru na trhu práce.

Pro nárok na ošetřovné se nakonec zvýšila věková hranice dítěte z 10 na 13 let. Na tom byla jasná shoda?

Já jsem původně navrhovala, aby v tomto mimořádném stavu bylo ošetřovné pro děti až do 15. narozenin. Můžeme předpokládat, že děti budou doma několik týdnů, a tak dlouho by neměly být bez dozoru ani ty starší. Nakonec jsme se dohodli na kompromisu 13 let.

Mě k tomu vedlo to, že někteří rodiče pracují na směny a jsou v práci třeba 12 či 13 hodin. Tohle jim pomůže situaci zvládnout a nebát se o své děti, které jsou samy. Navíc tím výrazně pomůžeme samoživitelkám, které často nemají hlídání a nemohly by si dovolit zůstat doma s dětmi bez jakéhokoli příjmu. Ve výsledku zůstane doma více lidí, což nákazu zbrzdí a také to pomůže firmám, které nebudou tolik finančně zatížené.

Chystá ČSSD ještě nějaké návrhy, jak lidi v tíživé situaci podpořit?

Ošetřovné je první krok. Druhým krokem je zmíněný program Antivirus, díky kterému můžeme přispívat firmám na mzdy, aby nepropouštěly zaměstnance. A dále jsem navrhla, abychom živnostníkům na půl roku odpustili sociální odvody, aby nemuseli přerušovat své živnosti. Pro Českou správu sociálního zabezpečení to bude administrativně jednoduché, protože se pouze přeruší výběr pojistného. Chtěla bych, aby se ten návrh dostal na úterní schůzi Sněmovny, protože čas hoří. Dále budeme příští týden ještě dále rozpracovávat Antivirus tak, aby fungoval jako klasický kurzarbeit.

Co si slibujete od náhrad mezd pro firmy?

Pokud přispíváme firmám na mzdy, tak to výrazně snižuje riziko ztráty práce. Víte, že mzdové náklady tvoří největší část nákladů firem, a pokud jim stát z velké části tyto náklady pokryje, tak je mnohem nižší pravděpodobnost, že se firmy budou obávat krachů a začnou kvůli tomu propouštět.

Kolik lidí je už teď v karanténě a kolik lidí čerpá ošetřovné kvůli zavřeným školám?

V tuto chvíli je v karanténě při čerpání nemocenské kolem 20 tisíc lidí. Nevíme, kolik lidí v karanténě si vzalo dovolenou nebo home office, tedy práci z domova, tuto informaci má ministerstvo zdravotnictví. Co se týká ošetřovného, tak to tipujeme na zhruba 180 tisíc lidí. Přesná data zatím nemáme, protože ošetřovné stále funguje na rozdíl od eNeschopenky papírově a zaměstnavatelé teprve ty formuláře zasílají poštou. Přesně to budeme vědět až v následujících týdnech. Současná krize ukazuje, že musíme elektronizovat všechny dávky.

Neovlivní současné restrikce a omezování provozu pošt výplatu důchodů?

My to velmi intenzivně řešíme s ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Máme informace, že někteří senioři zůstávají bez důchodů, protože jejich důchody leží na poště. Celý týden jsme o tom s předsedou (ČSSD) Hamáčkem, který má Českou poštu na starosti, diskutovali.

Problém je s karanténou a ochranou osobních dat. To znamená, že zatím nemůžeme lidi, kteří jsou v karanténě, nějak pro pošťáky označit. Pokud se ale pošťák potká s osobou, která je v karanténě, tak v ní automaticky na základě stanoviska hygieny skončí také. Stále hledáme způsob, jak zajistit, aby senioři a seniorky nebyli bez peněz, a pevně doufám, že na začátku příštího týdne to řešení budeme mít. Dočasným řešením, které jsme nyní zavedli, může být formulář plné moci. Důchodci mohou jednoduše vyzvednutím pověřit své blízké.

Zleva ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr vnitra Jan Hamáček, premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci formou videokonference. Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Vláda zasedá prakticky denně i pět a více hodin. Jsou teď zasedání jiná než obvykle? Jak to probíhá?

To je velmi dobrá otázka, jak jednání probíhají. Vláda jedná přes telemost a myslím si, že to funguje velmi dobře. Je pravdou, že zasedáme třeba pět nebo šest hodin denně. Často máme hodně rozličné názory. Takže ta jednání jsou – řekněme – intenzivní. Hlavní je ale výsledek a za mě je důležité, že vláda je akceschopná, že fungujeme a že se nám daří situaci řešit.

Rozhodující teď bude, abychom přijali balíček návrhů, který stabilizuje naši ekonomiku. Bude to muset být velmi dobře promyšlené a bude to drahé. Nyní je důležité nejen chránit lidi před nákazou, ale i pracovní místa a ekonomiku.

Na internetu si někteří lidé všímají, že poslední dny proměnily vašeho stranického šéfa, ministra Hamáčka v rázného lídra. Zaujalo i to, jak vystupuje ve svetru. Jak se na to díváte?

Já předsedu Hamáčka ani jinak neznám. Takhle věcně a profesionálně vystupuje vždycky. Možná ale že tahle vypjatá situace mu umožnila ukázat to nejlepší, co v něm je, a to před běžícími kamerami. Je to člověk, který má neuvěřitelnou schopnost zachovat klid i v té nejsložitější situaci. Je schopný velmi rozumně a racionálně dospět k řešení. A když je o něčem přesvědčen, umí být velmi rázný. Je skvělé, že máme v této době tak kompetentního ministra vnitra.

Prezident Zeman ve svém projevu vyzval k odvaze a jednotě. Opozice má podle něj mlčet, když nechce pomoci a jen kritizuje. Souhlasíte s tím? Jakou máte v těchto dnech zkušenost s opozicí?