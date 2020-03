Maláčová chce odpustit živnostníkům na půl roku platby na důchod

Opatření by bylo účinné od března a dotklo by se podle úřadu asi 600 000 lidí. Jak nákladné by opatření bylo, úřad neuvedl. Ve středu Maláčová řekla České televizi, že odpuštění sociálních odvodů živnostníkům na tři až čtyři měsíce by stálo asi 13 miliard korun.

MPSV v pátek odeslalo do připomínkového řízení návrh zákona, který by odpuštění plateb umožnil. Zákon bude podle úřadu projednán Parlamentem ve stavu legislativní nouze pravděpodobně v úterý 24. března. V případě schválení by bylo prominutí plateb na důchodové pojištění účinné od března a platilo by do srpna. U živnostníků, kteří již za letošní březen zálohy zaplatili, by byla březnová platba brána jako platba za září.