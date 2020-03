Litovel: Lidé tleskali z oken a balkonů, ale ponorková nemoc se už projevuje

„Lidé se drží statečně, ale i tak se začíná projevovat nervozita a ponorková nemoc,“ řekl Právu starosta Litovle Viktor Kohout (SNK).

„Je to oříšek. Vžijte se do situace být třeba s dětmi v panelovém bytě 2+1 od rána do večera, bez vycházky, jen na nákup,“ konstatoval starosta Uničova Radek Vincour (ODS).

„Už ani s přáteli se nestýkáme. Doma hrajeme karty, deskové hry, luštíme křížovky, koukáme na telku. Je to fakt na palici,“ svěřila se Právu jedna z obyvatelek Litovle. „Lidé jsou jako v kleci, je to šílené ta ztráta svobody. Doléhá to zejména na starší, kteří se často bojí otevřít i okno,“ poznamenal Kohout. „Sledování sluníčka přes okno je katastrofa, ale zkuste to vydržet,“ vzkázal obyvatelům města na Facebooku.

Všudypřítomná nervozita se naplno projevila v pátek, kdy zejména v Litovli vzali místní lidé obchody útokem poté, co zaslechli v televizním vysílání úvahy o případném zákazu vycházení v celé České republice.

„To bylo hrozné. Politici by si měli dát pozor na pusu, než něco řeknou, lidi v karanténě takové informace vnímají velmi citlivě. Způsobilo to kalamitu. Lidi se nahrnuli do obchodů, zoufalé prodavačky nám volaly. Naštěstí se vše už dostalo do normálních kolejí,“ poznamenal Kohout.

Tlak na psychiku

„Bojujeme teď na dvou liniích. Nejen s virem, ale i s tlakem na psychiku, který dokáže s lidmi pořádně zamávat. Každá negativní zpráva je těžkou zátěží na organismus,“ doplnil Vincour.

On i jeho litovelský kolega se shodují v tom, že to, co lidé v jejich městech potřebují, jsou pozitivní informace, slovo, které je povzbudí, a také nějaká aktivita, která je vyvede ze stereotypu a rozptýlí všude přítomnou nervozitu.

Jednou z takových aktivit je třeba společný potlesk lidí, kterým ožívají každý večer obě města, zejména jejich setmělá sídliště. Stovky lidí z oken a balkonů nejen tleskají, ale zapalují i prskavky či svítí mobily nebo baterkami. Děkují tak zdravotníkům, hasičům a dobrovolníkům. Zároveň si přitom dodávají odvahu do dalších nelehkých dní, které je ještě čekají.