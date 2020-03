Lidé vzali galanterie útokem, ve frontách stojí s rozestupem

Při čekání lidé spořádaně postávali ve frontě v rozestupech, které by měly zabránit potenciálnímu šíření koronaviru.

Jak šel čas s rouškami: Od „milionu na skladě” po „zlepšíme to do tří týdnů“

Lidé postávali i před galanterií Neroli v centru Brna. „V pondělí jsme se rozhodli naši prodejnu otevřít. Popud k tomu přitom vznikl tak, že mi telefonovala spousta lidí, kteří k nám chodívají, že by si chtěli nakoupit materiál na výrobu roušek. Začala jsem svolávat lidi, kteří by byli ochotní přijít do práce, a nakonec jsme se tady sešli i díky studentům v takovém počtu, že jsme byli schopni otevřít,“ řekla Právu spolumajitelka firmy Alice Lázničková.