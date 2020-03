Lidé v Moskvě musí zůstat doma. Putin vyhlásil nepracovní týden

Od pondělí budou miliony Moskvanů smět z domu či bytu jen v nezbytných případech: kvůli vyhledání naléhavé pomoci, nákupu v nejbližším obchodě či lékárně, anebo kvůli cestě do práce. A to jen do nezbytných profesí, protože prezident Vladimir Putin vyhlásil nepracovní týden. Mezd lidí se opatření nedotkne.