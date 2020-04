Lékař natočil instruktážní video pro lidi mající potíže s dechem při nákaze koronavirem

„Ta technika spočívá v tom, že se pětkrát hluboce nadechnete, pokaždé zadržíte dech na pět vteřin a po šestém nádechu silně zakašlete. To opakujte dvakrát, pak si lehněte na břicho na postel a dalších deset minut na ní pomalu, ale zhluboka dýchejte,“ vysvětluje na videu lékař Sarafaz Munshi z královské nemocnice v londýnském Romfordu.

Cílem popisované techniky je plíce zasažené infekcí co nejvíce provzdušnit a následným zakašláním pročistit dýchací cesty. Podle Munsiho tento jednoduchý postup při potížích s dechem způsobených koronavirem skutečně pomáhá.

Důležité je podle něj také to myslet na to, že ležení na zádech uzavírá dýchací cesty a v případě nákazy nemocí Covid-19 může způsobit druhotnou infekci. Na zádech by proto pacienti neměli ležet ideálně vůbec, případně jen na krátkou chvíli během dne.