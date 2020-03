Léčil ji nakažený doktor a měla teplotu, přesto jí hygiena odmítla test

„Pan doktor se jevil absolutně v pořádku, byl usměvavý, odpočatý po dovolené a já odešla s tím, že už jsem zdravá. To bylo úterý. V pátek mi zavolal epidemiolog z hygienické stanice, že můj lékař, kterého jsem navštívila, byl pozitivně testován na koronavirus. Že mám okamžitě nastoupit do domácí karantény a sledovat svůj zdravotní stav, aby se nezhoršil,“ svěřila se redakci Práva pacientka lékaře, který si vir přivezl z dovolené v Itálii a dva dny ordinoval.

Plné tři dny se Barbora N. pohybovala v běžném režimu, chodila do práce, do banky, obchodů, jen školu, kterou studuje, nenavštívila.

„Řekli mi, že nesmím nikam, jídlo si musím objednávat po internetu. Žádné zásoby jsem neměla, takže jsem volala našim a šla k nim. Ohlásila jsem to i na hygieně, zda to není problém. Tam mi řekli, že je to v podstatě nezajímá, že rodiče mohou dál chodit, kam potřebují, i do práce,“ popsala pokyny hygieničky Barbora.