Koronavirus způsobí v cestovním ruchu miliardové ztráty, tvrdí ředitel CzechTourism

„Udělali jsme aktuální výzkum u pražských hotelů. Situace je rozdílná u domácí a zahraniční klientely. U zahraniční se storna pohybují kolem 60 procent, u domácí zatím nejsou poklesy tak výrazné. Tam se pohybují do 30 procent,“ sdělil Novinkám Herget.

Odhaduje, že to bude mít za následek finanční ztráty ve výši desítek miliard korun. „Ztráty zasáhnou všechny, kteří se na cestovním ruchu podílí. Dohromady je to až 250 tisíc zaměstnanců,“ dodal Herget.

Nižší návštěvnost pociťují například pražské restaurace, u nichž převažuje zahraniční klientela. „Samozřejmě je to trochu cítit. Lidi tady pořád nějací jsou, ale je to slabší. Virus propukl v Číně, takže proti minulému měsíci je tady o 80 % méně čínských turistů,“ řekl Novinkám Lukáš Michaljanič, barman pracující v restauraci na pražském Staroměstském náměstí.

Podle něho také do České republiky nejezdí kvůli koronaviru ani Italové. „Člověk tady na ně moc nenarazí, spíš skoro vůbec,“ doplnil Michaljanič.

Turisté, kteří do Česka zavítají, čekají rozsáhlá omezení. Zavřená jsou muzea, galerie nebo vnitřní prostory Pražského hradu. Zakázané jsou také veškeré akce nad třicet lidí. „Turisté tady ale mají co dělat, Praha má co nabídnout i bez akcí a bez hradů,“ upřesnil Herget.