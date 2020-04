Koronavirus zkomplikoval práci třem z pěti Čechů

Lidem tak nezbývá než mít připravený scénář pro případ zhoršení finanční situace. Více než polovina Čechů by žila z úspor a zároveň více šetřila. Každý třetí by se také snažil ulevit rozpočtu tím, že by na čas odložil splátky hypotéky či dalších úvěrů. Příbuzné by požádal o pomoc každý šestý oslovený, na státní instituce by se obrátilo zhruba 14 procent lidí. Sedm lidí ze sta by se snažilo získat peníze prodejem auta, motorky, cenností apod. O úvěr by zažádalo šest procet oslovených, další přivýdělek by se snažilo najít osm procent Čechů.