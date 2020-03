Koronavirus vrátil na hranice kontroly

Hranice lze přejít na čtyřech přechodech s Rakouskem, a to v Dolním Dvořišti, Českých Velenicích, Mikulově a na Hatích. V případě Německa je to sedm přechodů, vybrány byly: Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les a Hora Svatého Šebestiána.

Ti, kteří překračují vnitřní hranice pravidelně, takzvaní pendleři, je mohou překročit i na dalších sedmi místech, a to od 05:00 do 23:00. Do Rakouska se dostanou přes Vratěnín, Valtice a Novou Bystřici, do Německa přes Všeruby, Jiříkov, Vojtanov a Cínovec. Tito lidé musí předkládat průkaz totožnosti a potvrzení od zaměstnavatele, že je zaměstnán na druhé straně hranice. Teprve poté je vpuštěn.