Koronavirus v Itálii předčasně ukončil zimní sezonu

Tridentsko, Jižní Tyrolsko sousedí s Lombardií a Benátskem, které byly kvůli viru zcela nebo zčásti uzavřeny do izolace. V nejsevernějším italském regionu je více než dva a půl tisíce kilometrů sjezdovek a každý rok tam tráví zimní dovolenou na padesát tisíc Čechů. To je několikanásobně více než v Lombardii nebo v Benátsku.

Od úterka zavádějí úřady rakouského Tyrolska sanitární kontroly osob přijíždějících z Itálie do Rakouska. Oznámil to tyrolský hejtman Günther Platter. Kontroly se budou týkat jak silniční dopravy, tak cestujících ve vlacích. Ti, jimž bude naměřena zvýšená teplota, by neměli být vpuštěni na rakouské území. Platter zároveň opakovaně varoval před cestami do rizikových oblastí.