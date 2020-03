Koronavirus se v Lombardii šířil už od začátku ledna, aniž to kdokoli tušil

Autoři výzkumu prostudovali 5 830 potvrzených případů v Lombardii a podařilo se jim zrekonstruovat kontakty nakažených v čase. Odhalili tak ojedinělé případy 29. ledna a poté další, častější, které začaly přibývat od 30. ledna do 19 února. Den na to byl virus oficiálně zjištěn u prvního pacienta v obci Codogno.

Odborníci také odhadli, že ze začátku se virus šířil rychlostí 3,1 (každý infikovaný nakazil 3,1 dalších lidí), po 20. únoru ale rychlost šíření klesla. V první fázi se onemocnění nejvíce rozšířilo ve městech Bergamo, Codogno a Cremona, a to tak, že počet případů se zhruba každé tři dny dvojnásobil.

Fakt, že virus se šířil celé týdny, aniž by to kdokoliv tušil, by vysvětloval, proč se Apeninský poloostrov stal nejvíce postiženou zemí v Evropě a Lombardie nejhůře zasaženou oblastí.