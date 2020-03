Koronavirus potvrzen i v Brně

„Lze k nim říct pouze to, že se v neděli vrátili ze zahraničí. Do puntíku splnili všechna bezpečnostní opatření. Po příjezdu zůstali v domácí karanténě. Když se projevily příznaky onemocnění, kontaktovali nás telefonicky a my jsme pak zařídili výjezd speciálního zdravotního týmu k nim domů, který jim udělal odběry z nosohltanu,“ doplnila hygienička. Oba nemocní jsou nadále v domácí karanténě.