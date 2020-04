Dvakrát překonal rakovinu, teď podlehl oceňovaný hudebník koronaviru

Hudebníkovo úmrtí bylo oznámeno jen několik dní poté, co jeho manželka Fiona, jež byla rovněž manželovou manažerkou, oznámila na sociálních sítích, že je zpěvák po převozu do nemocnice ve stabilizovaném stavu.

„Musím uvést na pravou míru, co to znamená, že je John ‚stabilizovaný‘. Neznamená to, že by se jeho stav zlepšoval. Na onemocnění covid-19 neexistuje léčba. Potřebuje naši lásku a modlitby, stejně jako další nemocní v kritickém stavu,” napsala Fiona Whelan Prineová.