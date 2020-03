Koronavirem se nakazil i odsouzený filmový producent Harvey Weinstein

„Měl pozitivní test a je v karanténě,“ řekl nejmenovaný zdroj listu Daily Mail. Jeho mluvčí to ale nepotvrdil. Ve věznici Wende v Aldenu u Buffala, kam byl Weinstein převezen do izolace, jsou dva další trestanci nakažení koronavirem SARS-CoV-2, ale jejich jména nebyla zveřejněna.

Wienstein byl 11. března odsouzen na 23 let, už dříve byl uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku. Jeden z nejvlivnějších mužů Hollywoodu, který stál třeba za filmy Quentina Tarantina, bude také zapsán do rejstříku sexuálních násilníků. Hrozil mu trest až 29 let. Obhajoba žádala pětiletý trest vězení.