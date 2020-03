Každý měsíc karantény ubere dva procentní body z ročního růstu ekonomiky

Samotný sektor cestovního ruchu podle něj čeká prudký pokles. V tomto čtvrtletí se může jednat o propad o 50 až 70 procent. „Velká část ekonomik upadne do recese,” dodal.

Podle odhadu společnosti Deloitte by česká ekonomika letos mohla poklesnout až o deset procent. Počet nezaměstnaných by se mohl do konce roku ztrojnásobit.